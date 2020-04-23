Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - Haberler
Antalya, Türkiye, Güncel, Haber

Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

23.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:01
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte yoğun katılım oldu. Binlerce kişi çocuklarıyla balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye görevlileriyle bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, önlerinde saygıyla eğildiklerini söyledi.

Meclisin dualarla açıldığını hatırlatan Böcek, TBMM'nin açılmasıyla verilen ilk mesajın önemli olduğunu vurguladı.

İtfaiyecileri her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini ve İstiklal Marşı'nı da itfaiyecilerle okumak istediğini belirten Böcek, "Sözüm söz gelecek 23 Nisan'da caddelerimizde sokaklarımızda halay çekeceğiz, türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar ve türkülerin ardından etkinlik sona erdi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi saat 21.00'de bir site önünde durarak mahallesiyle İstiklal Marşı okudu.

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Serik ilçesinde balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla saatin 21.00 olmasını bekleyen vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınmaya başlanan İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı sonrası havai fişek ve meşaleler yakıldı.

Antalya Stadı ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nda da İstiklal Marşı yankılandı.

Muğla

Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üzerinde çocuk figürleri, Atatürk portresi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü logoları ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazısı yer alan iki otobüsten çocuk şarkıları ve marşlar çalındı. Otobüsler, saat 21.00'de Emirbeyazıt Mahallesi'nde İstiklal Marşı'nı çaldı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun ışıkları açılarak İstiklal Marşı çalındı.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Isparta ve Burdur

Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.

Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.

Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kibariye Harun Tan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Loris Karius Burak Yılmaz
Daha Fazla Nisan Çocuk Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 22:31:07. #1.14#
title