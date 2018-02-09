Türkiye İstihdamda Avrupa'yı İkiye Katladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 500 milyon nüfuslu Avrupa'nın son 10 yılda sadece 3,8 milyon istihdam gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin ise 7 milyona yakın artı istihdam sağladığını söyledi.

Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Samsun Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşti. Vali Osman Kaymak'ın başkanlık ettiği toplantı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Cafer Uzunkaya, dünya, Avrupa, Türkiye ve Samsun ekonomisinde İŞKUR'un istihdama etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"2017 yılında 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bile 2017 yılında 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdiklerinin altını çizen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'de ve dünyada marka haline gelen İŞKUR'un 2000'li yıllarda kapatılması gündeme gelmişti. Recep Tayyip Erdoğan, o zaman başbakan iken İŞKUR'un ayrı bir misyonla bu millete hizmet yapması gereğini söyledi. Sonrasında da yeniden bir yapılaşmaya gidildi. Önceleri yılda 20 bin kişi istihdam eden, bin kişiye eğitim veren bir kurum, 2017 yılında hain darbe girişiminin ardından hainlerin silahlarla ekonomiyi alt üst edeceğini zannetmesine rağmen yürütülen istihdam seferberliğinde Türkiye olarak artı 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik. İŞKUR bu süreçte 72 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyon 749 kişiyi istihdam etti. 1 yıl öncesinde ise 789 bin istihdam sağlandı. Samsun'da ise 9 bin civarında olan bir önceki yıl istihdam sayısı, geçen yıl 16 bin 465'e yükselmiştir. Türkiye'de istihdam oranımızı yüzde 34 arttırırken, Samsun'daki istihdam artış oranı bir yıl önceye göre yüzde 70 olmuştur. İstihdamda asıl olan sürekliliktir, kalıcılıktır. Aylara göre verilere baktığımızda, geçen yılın ocak ayında Samsun'da bin 359 kişiyi istihdam etmişiz. Bu yılın Ocak ayında ise 4 bin 509 kişiyi istihdam ederek, istihdamı yüzde 233 oranda arttırdık. Bu da Samsun'u il kategorisinde 1. sıraya çıkartan başarı örneğidir" dedi.

"Son 10 yılda tüm Avrupa'dan daha fazla istihdam gerçekleştirdik"

İstihdam Seferliği adı altında tüm Avrupa'dan daha fazla artı istihdam gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cafer Uzunkaya, "Gençleri ve kadınları istihdama dahil etmediğimiz takdirde gerçek bir başarıdan söz etmemiz mümkün değildir. Geçen dönemlerde kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 23-24'lerde seyrettiği noktadan bugün artık yüzde 34'lerin üzerine çıktık. İstihdam oranında da yüzde 30'lara ulaştık. Bu rakamlar bizim açımızdan Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde son dönemde aldığımız başarılar ne dünyada ne de Avrupa ülkelerinde böyle bir örnekten bahsedemeyiz. Biz 2017 yılında 357 bin 210 kadınımızı istihdam ettik. 361 bin 440 gencimize istihdam sağladık. Elbette bunlar tesadüfün sonucu değil. 508 bin 810 kişiye de eğitimlerle işgücü piyasasına hazırladık. Samsun'daki kadınların istihdam oranı 33,8'ken bu oran yüzde 44,4'e çıkmıştır. Yeter ki biz isteyelim, yeter ki karar verelim. Avrupa'nın 500 milyonu aşan nüfusu, son 10 yılda sadece 3 milyon 800 bin istihdam gerçekleştirirken, Türkiye 7 milyona yakın artı istihdam sağladı. Her yıl iş gücü piyasamıza 1 milyon 158 bin insan dahil olurken, 1,5 milyonu bulan istihdamımızla müthiş bir trendi yaşamaktayız. Onun için de bu istihdam toplantılarını önemsiyoruz" diye konuştu.

Samsun'un ekonomisi hakkında bilgi veren Vali Osman Kaymak ise, "Samsun eskiden göç veren bir ildi. Şu anda Samsun artık göç alıyor. Planlamalarımızı çok iyi yapmamız lazım. Son yıllardaki atağımız, turizm ve istihdam yönünde. Samsun 4 yol ağını da üzerinde bulundurmasına rağmen potansiyelini çok iyi kullanması gerekiyor. 1 milyon 300 bin nüfusumuz var. 240 bin öğrencimiz var. Bu genç nüfusu gelecekte besleyebileceğimiz, onlara istihdam sağlayabileceğimiz yeni iş alanları açmak durumundayız. Bu anlamda İŞKUR gerçekten Türkiye'nin istihdamı açısından büyük görev yapıyor. Acil iş bulma konusunda İŞKUR, büyük bir görev görüyor. Özellikle Milli Eğitim'de İŞKUR'a çok minnettarız. Kadro veremediğimiz için okullarımızda hizmet sektöründe hizmetler durma noktasındaydı. İŞKUR'dan bu alanda büyük destek aldık. Diğer kamu kurumları da sizin desteklerinizden faydalanıyor" şeklinde konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından ilgili kurum temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti. - SAMSUN