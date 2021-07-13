Dışişleri: İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz
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Dışişleri: İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz

Dışişleri: İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Humsa el-Favka köyünde yaptığı yıkımların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Humsa el-Favka köyünde yaptığı yıkımların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Humsa el-Favka köyündeki yıkımların kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kasım 2020'den bu yana muhtelif kereler İsrail'in yıkım uygulamalarına maruz kalan Humsa el-Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkılması sonucu 35'i çocuk 70 kişinin yerlerinden edilmesi, kabul edilemez bir başka zorbalık örneği ve uluslararası hukuk ihlalidir" denildi.İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamaları kınanarak, "İsrail'in, sadece 2021 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 421 yapıyı yıkarak 592 kişiyi yerlerinden etmesi, uluslararası toplumun yıkımları durdurma çağrılarına kulak asmadığının ve tek taraflı uygulamalarıyla işgali ilhaka dönüştürmeyi amaçladığının açık göstergesidir. İsrail'in söz konusu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyor, İsrail'in işgal altındaki topraklarda işlediği suçlardan sorumlu tutulmasına yönelik hukuki süreçlere desteğimizi bu vesileyle yineliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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