Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı Antalya Diplomasi Forumu'na çağırmaktan vazgeçti
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Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı Antalya Diplomasi Forumu'na çağırmaktan vazgeçti

Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı Antalya Diplomasi Forumu'na çağırmaktan vazgeçti
Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti.

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.

İletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gösterildi.

Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da düzenlenecek.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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