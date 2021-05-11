Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı Antalya Diplomasi Forumu'na çağırmaktan vazgeçti

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti.