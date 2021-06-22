Türkiye-İspanya Siyasi İstişareleri Gerçekleştirildi
Türkiye-İspanya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eş-başkanlıklarında 21 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Türkiye-İspanya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eş-başkanlıklarında 21 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Siyasi istişarelerde, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye-İspanya ikili ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: Habermetre