Türkiye-İspanya Siyasi İstişareleri Gerçekleştirildi

Türkiye-İspanya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eş-başkanlıklarında 21 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.