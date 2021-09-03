Türkiye - İspanya milli voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - İspanya maçı şifresiz mi?

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - İspanya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.