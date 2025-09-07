Türkiye İspanya maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Dünya Kupası Elemeleri'nin öne çıkan maçlarından biri olan Türkiye - İspanya buluşması, spor gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri ise "Bu maç tek seferlik mi oynanacak, yoksa rövanşı da var mı?" sorusu oldu.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin kritik karşılaşmasında Türkiye, güçlü rakibi İspanya ile karşılaşacak. Futbolseverler bu heyecanı TV8, CBC Sport ve Exxen üzerinden canlı izleyebilecek.

TV8 FREKANS VE ERİŞİM DETAYLARI

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden takip edilebileceği gibi, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebiliyor.

EXXEN YAYIN BİLGİLERİ

Exxen platformu ise Türksat uydusu ve çevrim içi yayın desteğiyle, şifreli olarak karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İspanya arasındaki dev mücadele, 7 Eylül Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21:45'te çalacak.

KARŞILAŞMA HANGİ STATTA OYNANACAK?

Bu önemli mücadeleye Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Türkiye ile İspanya, bu maçın ardından 18 Kasım 2025'te bir kez daha karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN İSPANYA KARŞISINDAKİ TARİHİ GALİBİYETİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci sınavına çıkacak olan milliler, İspanya'ya karşı tarih boyunca yalnızca bir kez galip geldi. Bu zafer 71 yıl önce yaşanmıştı.

1954'TE GELEN UNUTULMAZ ZAFER

A Milli Takım, bugüne kadar İspanya ile 11 maç yaptı. Bu karşılaşmaların yalnızca birini kazanan Türkiye, 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme maçında rakibini 1-0 mağlup etmişti.

SON 8 MAÇTA GALİBİYET YOK

1954'ten bu yana oynanan 8 karşılaşmada Türkiye, İspanya karşısında galibiyet elde edemedi. Milliler bu süreçte 5 yenilgi alırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca son 7 buluşmada yalnızca bir gol atabildi.

12. RANDEVU ÖNCESİ

Türkiye ile İspanya, oynanacak yeni mücadeleyle birlikte tarihlerinde 12. kez kozlarını paylaşacak. Milliler, bugüne dek 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Rakip ise son Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak.