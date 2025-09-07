Türkiye İspanya kaç kaç, Türkiye İspanya maç bitti mi?

Dev mücadele, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Kritik randevuda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek. Futbolseverlerin gözü kulağı Türkiye - İspanya mücadelesinde olacak: Skor ne durumda, maç sona erdi mi?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun önemli maçında Türkiye ile İspanya karşılaşacak. Mücadele TV8, CBC Sport ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

TV8 YAYIN BİLGİLERİ

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internetten de ücretsiz yayın yapılacak.

EXXEN YAYIN SEÇENEKLERİ

Exxen aboneleri, karşılaşmayı hem Türksat uydusu hem de çevrim içi platform aracılığıyla şifreli olarak takip edebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Başlama saati 21.45 olarak belirlendi.

KARŞILAŞMANIN STADI

Dev mücadeleye Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Türkiye ve İspanya, grup aşamasında ikinci kez 18 Kasım 2025'te karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İSPANYA KAÇ KAÇ?

Türkiye İspanya maçı henüz başlamadı.