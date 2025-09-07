Türkiye İspanya CANLI izleme linki var mı? Türkiye İspanya nereden izlenir?

Haftanın merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Türkiye İspanya karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu maçın başlama saati ve hangi platform üzerinden canlı yayınlanacağı ise izleyicilerin en çok sorguladığı detaylar arasında yer alıyor. İşte yayın seçenekleri ve canlı takip ayrıntıları…

TÜRKİYE'NİN İSPANYA KARŞISINDAKİ TEK GALİBİYETİ 71 YIL ÖNCE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci karşılaşmasında Türkiye, İspanya ile mücadele edecek. Milliler, rakibi karşısında tarihindeki tek galibiyeti 71 yıl önce elde etmişti.

TARİHTEKİ İLK VE TEK ZAFER 1954'TE GELDİ

A Milli Takım, İspanya ile bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların yalnızca birini kazanabilen ay-yıldızlılar, 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme maçında rakibini 1-0 mağlup etti.

SON 8 MAÇTA GALİBİYET YOK

Türkiye, 1954'ten sonra oynanan 8 maçta İspanya'yı yenemedi. Bu karşılaşmaların 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan milliler, 3'ünde ise beraberlik aldı. Son 7 maçta ise İspanya'ya yalnızca bir gol atabildi.

12. RANDEVUYA ÇIKILACAK

Türkiye ile İspanya, yarın oynanacak mücadeleyle 12. kez kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'nı son olarak kazanan İspanya'ya karşı Türkiye, geride kalan 11 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TV8 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLAR

TV8, Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz yayın yapıyor.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLAR

Exxen platformu ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile İspanya arasındaki dev mücadele 7 Eylül Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü 21:45'te çalacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Müsabakaya Konya ev sahipliği yapacak. Türkiye ile İspanya, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.