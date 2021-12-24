Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası - Haberler
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Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası

Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye İşitme Engelliler Yüzme ŞampiyonasıFederasyonumuz 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası 26 Ocak 2022 tarihinde Kütahya TOKİ Akkent Yüzme Havuzunda yapılacaktır.

KÜTAHYA (Habermetre) - Türkiye İşitme Engelliler Yüzme ŞampiyonasıFederasyonumuz 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası 26 Ocak 2022 tarihinde Kütahya TOKİ Akkent Yüzme Havuzunda yapılacaktır. Şampiyonaya katılacak kulüplerimizin ekteki kayıt formunu doldurarak 14 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar sporservisi@tiesf. gov. tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bunu beğen Açıklaması

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