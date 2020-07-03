Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tüm liglerin iptal edildiğini açıkladı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, tüm liglerin iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, tüm liglerin iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma ve yayılımına karşı alınan genel sağlık tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ülkemizdeki tüm sportif faaliyetler durdurulmuştur." denildi.

Tüm lig müsabakalarının iptal edilmesi kararının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görüşleri, kulüpler ile yapılan istişareler ve sağlık kurulunun tavsiyeleri sonucunda alındığı belirtilerek, müsabakalara katılacak sporcu, antrenör, hakem, idareci ve diğer görevlilerin salgından etkilenmemeleri adına mevcut durum ve olasılıkların yönetim kurulu tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 2019-2020 sezonundaki tüm futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin sonlandırılarak hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceği, sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme, lige çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı, 2020-2021 sezonu lig müsabakalarının ise yeniden ele alınarak duyurulacağı kaydedildi.

Gelecek sezon kulüplerin uluslararası müsabakalardaki temsil haklarının ise, uluslararası faaliyet takviminin kesinleşmesinin ardından değerlendirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA