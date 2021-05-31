Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor.
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor.
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası üçüncü gününde oynanan müsabakalar ile devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası üçüncü gününde oynanan müsabakalar ile devam ediyor.

Yeni Mahalle Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva da Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulubü-Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulubü, Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulubü-İstanbul Sessizler Spor Kulubü, İzmir Sağırlar Gençlik Spor Kulubü-Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulubü Adana Kurtepe Sağırlar Spor Kulubü-Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulubü, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulubü-Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulubü ve Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulubü-Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulubü karşı karşıya geldi.

Vali Fuat Gürel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Muğla Ortaca İşitme Engellier Spor Kulubu ile Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

Şampiyona 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Kaynak: Habermetre

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