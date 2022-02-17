Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak - Haberler
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Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak

AA, Musa Samur - Spor
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Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak

İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasında, "İlk satranç şampiyonamız. Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek." denildi.

Federasyon ve Keçiören Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüp ile sporcular, başvurularını 25 Şubat Cuma gününe kadar "sporservisi@tiesf.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye, Ankara, Mart, Spor, Haberler

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