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Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonaları başlıyor

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları'nın programı belli oldu.

14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:42
Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonaları başlıyor

İşitme Engelliler Şampiyonaları'nın programı belli oldu.

İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonların programı şöyle:

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası: 17-19 Ocak/ Amasya (Amasya Salonu)

Türkiye Badminton Şampiyonası: 20-22 Ocak/ Kastamonu ( Spor Salonu)

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası: 24-26 Ocak/ Afyonkarahisar ( Spor Salonu)

Türkiye Judo Şampiyonası: 25 Ocak/ Kilis ( Spor Salonu)

Kaynak: AA
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