Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonaları başlıyor

14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:42

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları'nın programı belli oldu.

İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonların programı şöyle:

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası: 17-19 Ocak/ Amasya (Amasya Spor Salonu)

Türkiye Badminton Şampiyonası: 20-22 Ocak/ Kastamonu (Hüsnü Tandoğan Spor Salonu)

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası: 24-26 Ocak/ Afyonkarahisar (Tınaztepe Spor Salonu)

Türkiye Judo Şampiyonası: 25 Ocak/ Kilis (Beşevler Spor Salonu)

Kaynak: AA