İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı.

KARABÜK (İHA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, İstanbul, Muğla, Kocaeli ve İzmir'den 5 takım yer alıyor. İşitme engelli sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de şampiyonayı takip ediyor.

İlk gün müsabakalarının sonuçları şu şekilde:

Gölcük İşitme Engelliler: 3 - İstanbul Sessizler Kulübü: 0

Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler: 3 - Muğla Ortaca İşitme Engelliler: 0 - KARABÜK

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Voleybol Şampiyonası, Karabük, Türkiye, İzmir, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title