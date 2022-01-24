Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası yarın Karabük'te başlayacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Karabük'te başlayacak.

KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Karabük'te başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın teknik toplantısı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Türkiye İşitme Engelliler Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, İşitme Engelliler İl Temsilcisi Musa Özyıldırım, Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Sezgin Sayın ve kulüp idarecileri katıldı.

Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında yapılacak müsabakalara, 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.