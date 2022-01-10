Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, Edirne'de yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, 2-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.
EDİRNE (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, 2-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyona vizeli ve lisanslı sporcular katılabilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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