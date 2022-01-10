Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, Edirne'de yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, Edirne'de yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, Edirne'de yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, 2-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.

EDİRNE (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası, 2-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona vizeli ve lisanslı sporcular katılabilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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