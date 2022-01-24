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Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar ve Erkekler İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Kadınlar ve Erkekler İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.

Milli takım sporcularının seçileceği ve aynı zamanda olimpiyata katılacak sporcuların belirleneceği organizasyon, 28 Ocak'a kadar sürecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.???????

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri

Karahisar, Hentbol, Türkiye, Milli, Spor, Haber

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