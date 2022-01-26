Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.
Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.
Şampiyonanın ikinci gününde, Van İşitme Engelliler Kulübü Mersin İşitme Engelliler'i, Uludağ Sağırlar Sincan İşitme Engelliler'i, Gölcük Kayseri Erciyes'i, Manavgat Belediyesi de İstanbul Sağırlar'ı 3-0'lık skorlarla mağlup ettiler.
Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.