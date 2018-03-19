Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası Sona Erdi
Samsun'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası sona erdi.
Samsun'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası sona erdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Samsun Bowling Salonu'nda düzenlenen organizasyona farklı illerden 64 erkek, 31 kadın sporcu katıldı.
İki gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, TİESF Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları kutladı.
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