Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve yarın sona erecek şampiyonada 130 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ile 100, 200, 400, 800, bin 500, 3 bin ve 5 bin metre yarışları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Doping testi pozitif çıkan rekortmen atlet, domuz eti yüzünden men cezası aldığını düşünüyor
Doping testi pozitif çıkan rekortmen atlet, domuz eti yüzünden men cezası aldığını düşünüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:55:29. #1.16#

title