Türkiye İşitme Engelliler Atletizm şampiyonası Ankara'da yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre 16-17 Haziran tarihindeki organizasyonda sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur