Türkiye, IŞİD'e katılan iki eşli ve 9 çocuklu militanı ailesiyle birlikte Fransa'ya teslim etti
Türkiye, Fransa’dan Irak-Suriye sınırına IŞİD saflarında savaşmak için giden iki eşli ve 9 çocuklu cihatçıyı ailesiyle birlikte Fransa’ya teslim etti.
Türkiye, Fransa'dan Irak-Suriye sınırına Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşmak için giden iki eşli ve 9 çocuklu militanı ailesiyle birlikte Fransa'ya teslim etti.
Fransız istihbarat servisi, 35 yaşındaki IŞİD militanıyla iki eşini sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, çocuklar Paris savcılığı tarafından gözlem altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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