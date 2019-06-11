Türkiye, IŞİD'e katılan iki eşli ve 9 çocuklu militanı ailesiyle birlikte Fransa'ya teslim etti

Türkiye, Fransa'dan Irak-Suriye sınırına Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşmak için giden iki eşli ve 9 çocuklu militanı ailesiyle birlikte Fransa'ya teslim etti.

Fransız istihbarat servisi, 35 yaşındaki IŞİD militanıyla iki eşini sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, çocuklar Paris savcılığı tarafından gözlem altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle