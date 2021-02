Türkiye ısı pompasında bölgesel üs olmaya aday

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ısı pompasında geçen yıl Türkiye'de yüzde 87 büyüyerek sektörün ana markası olduklarını belirterek, "Sektörümüzde yüksek enerji verimliliği sayesinde tasarruflu ve çevreye duyarlı ürünlerin başında ısı pompası geliyor. Uzun vadede yüksek tasarruf vadeden bu ürüne teşvik sağlandığı takdirde yatırımlar hızlanabilir ve Türkiye ısı pompasında bölgesel bir üs olabilir." dedi.

Baymak'tan yapılan yazılı açıklamada Çolak, şirket ve 2021 planlarına ilişkin bilgiler verdi.

Geçen yıl Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 30 büyüyen ve 1 milyar TL'lik ciro hedefini aşan bir marka olduklarını belirten Çolak, geleceğin teknolojisi olarak görülen ısı pompasında geçen yıl yüzde 87 büyüyerek, sektörün ana markası olduklarını kaydetti.

Dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte enerjiden tasarruf sağlayan çözümlerin öne çıktığını, özellikle de çevre dostu ürünlere ilginin giderek arttığını ifade eden Çolak, salgın senesi olarak dünya ekonomilerinde tarihsel daralmalara sebep olan 2020 yılında çevre, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularının ise neredeyse ilk kez bu kadar dünya gündemine oturduğunu belirtti.

Çolak şunları kaydetti:

"Pandemi, doğanın hepimize şiddetli bir acil eylem çağrısında bulunduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Sahip olduğumuz kaynaklar da yaşam da sonsuz değil. Hepsini akıllı yöntemlerle kullanmak, radikal bir değişim sürecine girmek zorundayız. 2021 yılında tüm dünyada çok radikal bir dönüşüm yaşanacağını artık hepimiz öngörüyoruz. Bir taraftan dijitalleşme, robotik süreçler ve yapay zeka, diğer taraftan iklim değişikliği ile mücadele. Tüm bu değişiklikleri anlayabilmek ve bu dönüşüme hazırlanabilmek için toplumun tüm kesimlerine çok daha fazla iş düşüyor. İşte 2021 yılında dünyadaki bu büyük değişimin temelinde insanı, insani değerleri ve çevreyi esas almasını öngörüyorum."

"Tüm paydaşlarımızı yeşil dönüşümde birlik olmaya çağıracağız"

Çolak, Avrupa Birliği'nin (AB) 2050 yılında yüzde 0 emisyon hedefiyle yola çıktığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın değişim sürecinin en önemli kitlesel hareketlerinden biri olacağını belirterek, bu hedef çerçevesinde AB içinde enerji verimliliği düşük yapı stokunun yenileneceğini kaydetti.

220 milyon eski yapının enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak yenileneceği çok büyük kapsamlı bir dönüşümden söz edildiğini aktaran Çolak, "Verimli olmayan eski yapıların dönüşümü ısınma giderlerini ve enerji sarfiyatını büyük oranda engellerken, çevre üzerinde yarattığımız baskıyı da minimize edecek. Türkiye'de de bu kapsamda önümüzde önemli fırsatlar ve atılacak adımlar var. Pandeminin hemen başında yayınladığımız 'Doğaya Söz Veriyoruz' filmimizde Baymak olarak biz bu değişimin taşıyıcısı olacağımızın mesajını vermiştik. 2021 yılında sürdürülebilirlik alanında yaptığımız yatırımlara ağırlık vererek, tüm paydaşlarımıza 'işimiz sizi ve doğayı anlamak' diyerek seslenecek ve yeşil dönüşümde birlik olmaya çağıracağız." ifadelerini kullandı.

"Büyüme grafiğimizi aralıksız devam ettirdik ve geleneği bozmadık"

Çolak, 2020 yılına üretimden Ar-Ge'ye, sürdürülebilirlikten ihracata, müşteri deneyiminden dijital projelere kadar pek çok alanda çalışmaları en üst noktaya taşıyarak yatırımlarını artıracakları ve başarıları perçinleyecekleri bir yıl olacağı öngörüsüyle başladıklarını kaydetti.

"Zorlu pandemi sürecine rağmen önümüzdeki tüm engelleri aşarak, öngörülerimizin hepsini gerçekleştirdik ve hedeflerimize ulaşmayı başardık. 2020 yılında da sürdürülebilir büyüme grafiğimizi aralıksız devam ettirdik ve geleneği bozmadık. 2020 yılında olağanüstü koşullarda olmamıza rağmen yüzde 30 büyüyerek Türkiye ekonomisine, sektöre ve tüm paydaşlarımıza katkıda bulunmayı sürdürdüğümüz için gururluyum." bilgilerini veren Çolak, Baymak'ın sürdürülebilir büyümesini, dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ederek değişen iklimlendirme ihtiyaçlarına yönelik, yüksek verimli ve çevre dostu ürünlerle en hızlı şekilde cevap verebilme başarısına bağladığını aktardı.

Çolak, "2020 yılında yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkemiz, yaygın satış sonrası hizmet ağımız, online teknik destek hizmetimizle karantina koşullarında da her zaman erişilebilir olarak sektörde lovemark (aşk markası) haline geldik." ifadelerini kullandı.

"İklimlendirme sektöründe örnek bir rol üstleniyoruz"

Çolak, iklimlendirme sektörünün sürdürülebilirlik kavramıyla etkileşimi yüksek bir sektör olduğunu belirterek, Avrupa'da doğalgazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacının günümüzde ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladığını kaydetti.

Isı pompasının düşük elektrik tüketimiyle yüksek enerji üretimi sağladığını belirten Çolak, "Son yıllarda Türkiye'de de bu ürüne talep artıyor. Geçen yıl lokomotif ürünlerimizde adetsel bazda; kombide yüzde 8, klimada yüzde 6, panel radyatörde yüzde 10, termosifon ve termoboylerde yüzde 34, duvar tipi yoğuşmalı kazanda yüzde 4 büyüdük. Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi olarak görülen ısı pompasında ise yüzde 87 büyüme kaydettik ve sektörün ana markası olduk. Baymak olarak sürdürülebilirlik konusunda takındığımız kararlı ve sorumlu tutumla bir yandan farklı ürün gruplarında pazar payımızı artırırken, diğer yandan da iklimlendirme sektöründe örnek bir rol üstleniyoruz." bilgilerini verdi.

2020 yılında 149 yeni bayilik

Çolak, Baymak olarak Türkiye'nin her noktasına yayılmış geniş bayi ve servis ağıyla müşterilerinin beklentileri için yerinde çözümler üretmeye, her noktada online ve offline kanallar aracılığıyla ulaşılabilir olmaya devam ettiklerini belirterek, "2020 yılında 149 yeni bayilik yapılanmamızı tamamladık. Marmara Bölgesi'nde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 31, İç Anadolu'da 47, Karadeniz Bölgesi'nde 22 ve Ege Bölgesi'nde 17 yeni bayimiz tüketicilerimize Baymak kalitesini ulaştırmaya başladı. 2021 yılında da tüm bayilerimiz aracılığıyla her noktada aynı hizmet kalitesini tüketicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2021'de hedef yüzde 30 büyüme

Ender Çolak, 2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "2021 yılında kendimize yine büyük hedefler koyduk. Yatırımlarımıza devam ederek, bu dönemde kombi, klima, ısı pompası ve diğer ürünlerimizdeki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Boyler ve termosifon hattımızı yenileme çalışmalarımız sürecek. Yine bu dönemde kombi hattımızdaki dijital dönüşümü de tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında kombi ve ısı pompası ürün gamımızı da genişleteceğiz. Bağlı olduğumuz BDR Thermea Group'un da kombi üretiminin daha büyük bir kısmını Türkiye'de gerçekleştirmeye başlayacağız. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2021 yılında da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan