Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada da yine Şık hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler dolayısıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine 'Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Hazal Kaya Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:26:40. #1.14#

title