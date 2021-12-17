Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Kadıgil'e kınama cezası - Haberler
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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Kadıgil'e kınama cezası

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Kadıgil'e kınama cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında bluetooth hoparlörden şarkı açması üzerine Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'e kınama cezası verildi.

İSTANBUL (İHA) - TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında bluetooth hoparlörden şarkı açması üzerine Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'e kınama cezası verildi.

TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında bluetooth hoparlörden bir şarkı dinletti. Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil'i uyardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzüğe göre ceza verilmesini önerdi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş söz aldı. Baş, söz haklarını aldıklarını belirterek, kendilerini değil, haklarını savunacaklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kadıgil'e kınama cezası verilmesi teklif etti ve oylamaya sundu. Oylama sonucu Kadıgil, kınama cezası aldı ve salonda oturmaya devam etti. - ANKARA

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