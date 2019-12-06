"Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sıraya yükseldi"

06.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemiz İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçtiğimiz sene 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla ve etkili reformları yapan ülkeler arasına girdi. Bu sene de 10 basamak birden atlayarak 33'üncü sıraya yükseldi. Bu başarı bizim için yeterli değil. Biz, ülkemizi ilk 20'de görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nda konuştu. Önceki YOİKK toplantısının 8 Ağustos tarihinde yapıldığını hatırlatan Oktay, YOİKK kapsamındaki eylemleri takvimlendirdiklerini ve geçen süre zarfında 8 çalışma grubu tarafından ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarıyla sürecin çok sıkı bir şekilde aylık bazda raporlamalar ile takip edildiğini söyledi. Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçtiğimiz sene 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla ve etkili reformları yapan ülkeler arasına girdiğini kaydeden Oktay, "Bu sene de 10 basamak birden atlayarak 33'üncü sıraya yükseldi. G-20 ülkeleri arasında da 11'inci sırada yer alarak iyi bir konuma ulaştı. Dolayısıyla iki senede 27 basamaklık sıçrama ile büyük bir başarıya imza atılmış oldu. Bu başarı bizim için yeterli değil. Biz, ülkemizi ilk 20'de görmek istiyoruz. Bu çerçevede iki senede elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki sene de sürdürmek durumundayız. Ancak biliyorsunuz zirveye yaklaştıkça köklü reformları hayata geçirerek endekste daha da yükselmeye devam edeceğiz. Bu dönemden sonra teknik çalışmaları YOİKK bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB Sekretaryası yürütecektir. Sekretarya, Dünya Bankası ile iletişim halinde yürüttüğü çalışmaları süresince bakanlıklarımızla toplantılar yaparak ve onlarla sürekli iletişim halinde kalarak eylem planını hazırlamıştır. Özel sektörün görüşleriyle de eylem planı nihai haline gelmiştir" açıklamasını yaptı.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI RAPORU'NDA 10 KONU BAŞLIĞININ YER ALDIĞINI SÖYLEYEN OKTAY, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"9 başlığa ilişkin eylem maddeleri hazırlandı. Bu alanlardan özellikle şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri, kredi temini alanlarında iyileşme imkanımız var. Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını inşallah bu sene göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında konkordatoyu daha da iyileştirmek için birkaç madde önerisi daha var. Vergi ödeme alanında son 2 yılda edinilen kazanımları korumak elzemdir. İnşaat izinleri alanında iki senede mesafe kat edildi ancak hala tamamlayamadığımız birkaç eylem daha var. İnşaat izin süreçlerinde prosedürleri azaltıp, bilgi işlem altyapısını daha etkin kullanıp belediyelerde uygulamasını yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi yapacağımız bir takım iyileştirmeler bulunmaktadır."

Bazı eylem maddelerinin kanun değişikliği gerektirdiğini belirten Oktay, "İdari düzenleme, uygulamanın yaygınlaştırılması gibi eylem maddelerinin de siz sayın bakanlarımızın daima gündeminde olması gerekmektedir. Her fırsatta bu işlerin takibini ve uygulamaların vatandaşlarımıza ve şirketlerimize ulaştığından emin olmak zorundayız. Bu konuda siz değerli bakanlarımızın ve YÖİKK üyesi sivil toplum kuruluşları başkanlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah sizlerin de desteği ile İş Yapma Kolaylığı 2021 Raporu'nda Türkiye'yi hak ettiği yere, daha da yukarılara taşıyacağız."

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA