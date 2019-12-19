Türkiye İş Bankası'ndan İdil'de okul kütüphanelerine kitap bağışı

19.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:25

Türkiye İş Bankası tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarına destek olmak için İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bin 234 kitap hediye edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, Türkiye İş Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Celal Gökhan Temiz, Bölge Satış Müdür Yardımcıları Haydar Şentürk ve Devran Sevinç, Cizre Şube Müdürü Azer Serkan Başak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce teslim alınan kitapların ilçe merkezi ve köylerde bulunan okullardaki kütüphanelere ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA