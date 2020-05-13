Türkiye İş Bankası'ndan çiftçilere yönelik "El Birliği Destek Paketi"
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Türkiye İş Bankası'ndan çiftçilere yönelik "El Birliği Destek Paketi"

Türkiye İş Bankası'nın, tarım sektörüne yönelik geliştirdiği "Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi" kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına kadar çeşitli kolaylıklar sunuluyor.

Türkiye İş Bankası'ndan çiftçilere yönelik
13.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:44

Türkiye İş Bankası'nın, tarım sektörüne yönelik geliştirdiği "Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi" kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına kadar çeşitli kolaylıklar sunuluyor.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisine destek olmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Tarım sektörüne yönelik geliştirilen "Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi" kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına, İmece Kart limitlerinin artırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde ek avantajlara kadar pek çok fayda sunuluyor.

Söz konusu pakete bankanın iştirakleri Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta da katkı sağlıyor.

Destek Paketi kapsamında, 5 Haziran 2020'ye kadar Anadolu Hayat Emeklilik Çiftçilere Özel Emeklilik Planlarında 250 TL'ye kadar ilave katkı payı ve 100 TL değerine kadar Petrol Ofisi Positive Card akaryakıt kartı avantajından yararlanmak mümkün.

Buna ek olarak, üreticiler 6 Haziran 2020'ye kadar düzenletecekleri Bireysel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Birleşik Kasko, Modüler Konut ve Yeni Nesil Konut poliçelerinde Anadolu Sigorta'nın bu döneme özel olarak sunduğu yüzde 5-yüzde 35 arasında değişen ek indirimlerden faydalanabilecekler.

"Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi"ne tüm İş Bankası şubelerinden ve ücretsiz tarım uygulaması İmeceMobil üzerinden başvurulabiliyor.

"Kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pakete ilişkin açıklamasında, "Kuruluşumuzdan bugüne sadece refah günlerinde değil, zorlu zamanlarda da ülkemiz ekonomisinin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pandemi döneminin, tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Bankası' olarak salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üreticilerimize destek olmak adına bir dizi fayda sağladık. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak 'Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi'ni oluşturduk. Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL'ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz.

Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020'ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek."

"1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk"

Yine bu döneme özgü olarak üreticilerin kullandıkları İmece Kart limitlerini de artırdıklarını belirten Şimşek, "Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek şekilde 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk. Oluşturduğumuz bu paketin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını umuyor, bu vesileyle bugün evimize istediğimiz yiyeceği almamızı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." diye devam etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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