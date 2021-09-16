Türkiye İş Bankası Müzesi'nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye İş Bankası Müzesi'nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Türkiye İş Bankası Müzesi'nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim'de açacağı "Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu.

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim'de açacağı "Bir Asrın Ardından/ Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu.

Müze'den yapılan açıklamada, "Yeni Sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi'ni İzmir'e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar'ın tasarımıyla hayata geçiriyor.

Diğer yandan, İstiklal Sergisi sırasında, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi babasının, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden, İş Bankası'nda 20 yılı aşkın süre görev yapan merhum Osman Nuri Oral'ın torunu, emekli banka mensuplarından Rengin Karan dedesinin İstiklal madalyalarını Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.

Müzenin çağrısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler, "info@isbankmuze.com.tr" internet adresinden veya "0212 511 1804" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor ve bilgi alabiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

 Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum İbrahim Altay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Halis Özkahya Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye İş Bankası Müzesi'nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:14:47. #1.17#