Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması
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Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması

27.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:31
Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması

Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamızca Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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