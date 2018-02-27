Türkiye-İrlanda Maçının Biletleri Satışa Çıktı
A Milli Takımımızın İrlanda ile 23 Mart'ta oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.
A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Kırmızı Üyeler'in internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, üç gün devam edecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 30 TL
2. Kategori 15 TL
3. Kategori 10 TL
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
-
ne diye izleyelim ki bu maçıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kimse gitmesin. Gİdenlerede yazıklar olsun. Tepki verseniz TFF Başkanı ve diğer sorumlular istifa eder. TFF yeniden yapılanır belkideCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ha ha ha final mı yensek rusya yami gideceyizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ÜSTÜNE PARA VERSENİZ GELİP İZLEMEMCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
-
Bedava yapın ....önceki ve şimdiki teknik adamlar mahvettiler takımı...Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır