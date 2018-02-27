Türkiye-İrlanda Maçının Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Kırmızı Üyeler'in internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, üç gün devam edecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 30 TL

2. Kategori 15 TL

3. Kategori 10 TL