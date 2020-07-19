Türkiye, İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA