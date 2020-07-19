Türkiye, İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.
19.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:32
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA