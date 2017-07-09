Türkiye-İran Ticaretinde Hedefimiz 50 Milyar Dolar'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ana fikir, Türkiye ile İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması. 30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız. Hedefimiz 50 milyar dolardır.

Türkiye-İran Ticaretinde Hedefimiz 50 Milyar Dolar'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ana fikir, Türkiye ile İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması. 30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız. Hedefimiz 50 milyar dolardır." dedi.

Kaynak: Dunya.com