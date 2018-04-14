Türkiye-İran Sınırında Çatışma: 2 Şehit, 3 Yaralı (2)

Türkiye-İran Sınırında Çatışma: 2 Şehit, 3 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Türkiye-İran Sınırında Çatışma: 2 Şehit, 3 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise  sürüyor.

Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI

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