Türkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildi
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Türkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildi

Türkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırı yakınlarında arazide bulunan 4 çuval içerisinde 109 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırı yakınlarında arazide bulunan 4 çuval içerisinde 109 kilo eroin ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İran'dan yurda yasa dışı yollardan uyuşturucu girişi yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki arazilerde arama yaptı.

Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda, araziye atılmış vaziyette 4 çuval içerisinde toplamda 219 paket halinde 109 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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