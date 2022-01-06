Türkiye-İran sınırında Afganistan uyruklu yarı çıplak erkek cesedi bulundu

VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesindeki Türkiye- İran sınırında, Afganistan uyruklu erkeğe ait yarı çıplak darp edilmiş cansız beden bulundu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Aralık 2021 tarihinde Saray ilçesi Türkiye-İran sınır hattı Çöplük mevkisinde yarı çıplak ve darp edilmiş vaziyette kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştur. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından meydana gelen faili meçhul öldürme olayı ile ilgili olarak yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda; maktulün Afganistan uyruklu K.S.S. olduğu, yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde 26 Kasım 2021 günü saat 02: 00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içerisinde yasadışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içerisinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği, olayın şüphelileri tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı tespit edilmiştir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti amacı ile icra edilen operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır. 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN

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