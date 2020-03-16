Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı
JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.
16.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:38
JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.
Görüntü dökümü:
-Teröristlerin adiyeye götürülmesi-Genel detay
Haber- Kamera: ANKARA, -
Kaynak: DHA