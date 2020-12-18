Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası

18.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:36
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk'ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk'ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

Hakkari Valiliğinin destekleriyle Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatları üzerine, Türkiye-İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi. Üzerinde Atatürk portresi de bulunan özel yapımlı tabela, gündüzleri olduğu kadar akşamları da ışıklarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor.

Beldenin hizmetleri için gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Valimizin destekleriyle beldemizin sınır noktasına ve iki ülke arasında giriş ve çıkış yapan vatandaşların görülebileceği şekilde özel tabelamızı astık. Görünümüyle beldeye ve sınıra renk kattı. Beldemize hayırlı olsun" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Dava Ankara Öğretim Üyesi Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:37:52. #1.15#
title