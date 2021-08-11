Türkiye-İran sınır hattındaki arazide 50 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınır hattında 50 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınır hattında 50 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Gürbulak köyü bölgesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, Türkiye-İran sınır hattındaki arazide 50 kilogram eroin ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez