Türkiye - İran Maçı İstanbul'da Oynanacak

A Milli Futbol Takımımız, İran ile 28 Mayıs'ta Başakşehir Stadında karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü yapacağı özel karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağı açıklandı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, saat 21.15'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek maçını 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynamıştı. Özel karşılaşmayı A Milliler, 3-0 hükmen kazanmıştı.

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