Türkiye - İran Karşılaşması S Sport'tan Yayınlanacak
A Milli Takımımızın İran ile yapacağı özel karşılaşma, bu akşam 21.15'te S Sport'tan yayınlanacak.
A Milli Takımımız İran ile bu akşam yapacağı özel karşılaşma İstanbul'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı İstanbul'da ağırlayacağı İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.
MAÇ SSPORT'TAN YAYINLANACAK
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, bu akşam saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Serkan, Şener, M.Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk
İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos
MAÇI ÖZBEK HAKEM YÖNETECEK
Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.
-
bu akşam maçmı var benim niye haberim yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu maç gazozuna herhalde duyulmamış kanalda yayınladıklarına göreCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Lıg ler bıttı yanı mıllet heyecan arıyo ramazanda var desarj olur mıllet azıcık ne var trt de olsa mac.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
MİLLİ MAÇ ŞİFRELİ KANALDA ! BRAVO GERÇEKTEN. . . HELAL OLSUNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Maç Kanal 7 ''de arkadaslar bılgılendırmek ısterım eksık bılgı verılmıs.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır