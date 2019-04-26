Türkiye, İran'dan Petrol Almaya Devam Etmek İçin ABD'yi İknaya Çalışıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 ülkeye yönelik İran petrolü alma muafiyetini sonlandırmasının ardından Ankara'nın bu muafiyeti devam ettirmek için Washington'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 ülkeye yönelik İran petrolü alma muafiyetini sonlandırmasının ardından Ankara'nın bu muafiyeti devam ettirmek için Washington'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi.
ABD'nin İran'ın enerji sektörünü hedef alan yaptırımları kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye getirilen muafiyet nisan itibarıyla son buldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com