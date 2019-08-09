Türkiye-İran 51. alt güvenlik komite toplantısı

09.08.2019 11:10

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 51'incisi İran'ın Urumiye kentinde yapıldı.

Hakkari Valiliği internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, Urumiye Ticaret Odasındaki toplantıya Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.

Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü, alınan kararlar imzalanarak protokol halinde getirildi.

Toplantıya Urumiye Başkonsolosu Osman Peşmen, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Veli Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vekili Talat Eryılmaz, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Plan Subayı Piyade Binbaşı Arif Ferah, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Remzi Özkül ve Esendere Gümrük Müdürü Vekili Olgun Toprakçı katıldı.

Kaynak: AA