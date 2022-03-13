Türkiye, Irak'ın Erbil şehrine düzenlenen füze saldırısını kınadı - Haberler

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Türkiye, Irak'ın Erbil şehrine düzenlenen füze saldırısını kınadı

AA - Emre Karaca - Güncel
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Türkiye, Irak'ın Erbil şehrine düzenlenen füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

AA / Emre Karaca - Güncel

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