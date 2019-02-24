Türkiye İnsani Yardımda Dünya Birincisi"

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ülkemiz 8 milyar doları aşkın yaptığı yardımla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Türkiye insani yardımda dünya birincisi. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil ama en cömert ülkesi." dedi.

Kınık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kızılay olarak en temel vazifelerinin Türk toplumunu güçlü kılmak ve yoksulluğu ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Kurumun çok sayıda hizmeti olduğunu ve bunların gönüllülerin yardımlarıyla hayata geçirildiğini ifade eden Kınık, Kızılay'ın kurulduğu yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini anlattı.

Kızılay'ın evrensel merhamet hareketi olduğunu, bunu da yaptığı yardımlarla tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Kınık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada daha fazla acıyı dindirmek için daha fazla çalışmalıyız. Çünkü dünyada haksızlıkların, yoksulluğun sesi çok duyulmuyor. Onların sesini seslendiren acılarını dillendiren ve savunuculuğunu yapan pek bir millet kalmadı. Onursal Başkanımız, cumhurbaşkanımızın 'dünyada kim olursa olsun zalime karşı ve mazlumdan yana ol' tavrıyla, mazlumların sesi olduk. Bunu sadece sözle değil yaptığımız icraatlarla da gösterdik. Türkiye geçen sene açıklanan insani yardım küresel raporunda dünyada en fazla yardımı yapan ülke oldu. Ülkemiz 8 milyar doları aşkın yaptığı yardımla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Türkiye insani yardımda dünya birincisi. Ülkemiz dünyanın en zengin ülkesi değil ama en cömert ülkesi"

Kızılay'ın yaptığı kök hücre çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınık, kök hücre projesinin çok başarılı gittiğini, hedefledikleri rakamlara hemen hemen ulaştıklarını anlattı.

Kınık, Kızılay'ın her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladıkları 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Seçimli Olağan Genel Kurul'da, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay güven tazeledi.

Kaynak: AA