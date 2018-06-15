Türkiye İnsanı, Bilgi Teknolojisi ve Ekonomisi ile Yıldız Gibi Parlayan Bir Ülke"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu ülkenin güçlü olması, gelişmesi, bütün mazlumların umudunun yeşermesi anlamına gelir. Bu coğrafyada, ülkemiz insanı ulaştığı bilgi teknolojisi ve ekonomisi ile yıldız gibi parlayan bir ülkedir." dedi.

Bakan Demircan ile eşi Perihan Demircan, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Bayram tebriklerini kabul eden Demircan, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Huzur, kardeşlik ve barış içinde nice bayramlar geçirilmesi temennisinde bulunan Demircan, "Samsun birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri. Samsun tüm Türkiye'yi temsil edecek insan yapısı ve dokusuyla gerçekten bu güzelliği yaşatıyor. Bu güzellik noktasında öncü il olma özelliğini de temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birlikteliği ve huzuru için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Demircan, şöyle devam etti:

"Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu ülkenin güçlü olması, gelişmesi, bütün mazlumların umudunun yeşermesi anlamına gelir. Bu coğrafyada ülkemiz, insanı, ulaştığı bilgi teknolojisi ve ekonomisi ile yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Türkiye gelecekte çok daha iyi noktalara doğru gidecek. İşte onun da gereğini ve şartlarını yerine getiren Türkiye'mizin sahip olduğu güzel bir demokrasi geleneğidir. Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engeli ortadan kaldıracak iradeyi göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil, milletimiz demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiş ve işletecektir."

Bayramlaşma törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt ile ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.