Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli 6 personel alacak - Haberler
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli 6 personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli 6 personel alacak
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işlerinde çalıştırılacak 3 destek personeli alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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