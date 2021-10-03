Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda, insani tutum ve etik duruş sergilediğini ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda, insani tutum ve etik duruş sergilediğini ifade etti.

TİHEK başkanlığına atanan Kılıç, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının dünyayı olumsuz şekilde etkilediğini bildiren Kılıç, dünya genelinde 6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandığını, bu konuda olumsuz bir tablo olduğunu belirterek, aşılamanın yüzde 80'inin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde, yüzde 0,5'inin ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan gelişmemiş ülkelerde uygulandığını bildirdi.

TİHEK olarak dünyadaki aşı uygulamalarına ilişkin düzenledikleri çalıştayda, Kovid-19 aşısı konusunu, hem insan hakları hem de ayrımcılık perspektifinden ele aldıklarını dile getiren Kılıç, çalıştayda akademisyenlerin görüşlerini aldıklarını, ülkelerin zorunlu aşı uygulamaları konusundaki tasarruflarını ve tıbbi anlamdaki gerekliliğini irdelediklerini aktardı. Kılıç, sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Başkan Prof. Dr. Muharrem Kılıç, bazı yerel yöneticilerin sığınmacılara yönelik ayrımcı söylemlerine değinerek, dünya genelinde yaklaşık 26 milyon sığınmacının çeşitli sebeplerle hareket halinde olduğunun bilindiğini belirtti.

Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon uluslararası koruma statüsü altında kişi bulunduğunu, geçici koruma statüsü kapsamında yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda insani tutum sergilediğini kaydeden Kılıç, "Türkiye, sığınmacılara ev sahipliği yapma konusundaki insani tutumunu ve etik duruşunu sergiliyor." dedi.

Başkan Kılıç, Avrupa ülkelerinin ise sığınmacılar konusunda katı bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Türkiye'deki sığınmacı sayısının had safhada olduğunu, geri gönderme merkezleri ve sığınma bölgelerindeki insani yardımların sürdürüldüğünü aktaran Kılıç, bu tür süreçlerin yönetilebilmesinin, toplumsal barış ve huzurun temini için önemli olduğunu vurguladı.

Kimi zaman nefret söylemi niteliğinde değerlendirilebilecek tavırların ortaya çıkabileceğini söyleyen Kılıç, 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, Anayasa'nın 10. maddesi ve uluslararası sözleşmelerde, ayrımcılık yasağına ilişkin ihlallerin giderilmesine dair güvenceler bulunduğuna işaret etti.

TİHEK Başkanı Kılıç, "Nefret söylemi kabilinden değerlendirebilecek ayrımcı ifadeler ya da uygulamalar, neticede toplumsal huzuru ve barışı ve demokratik toplum düzenini haleldar edecek tavır ve tutumlardır. Onun için biz de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak ayrımcılığın önlenmesi ve bu türden nefret söylemlerini dillendirilmemesi noktasındaki tavrımızı ve tutumumuzu kurumsal olarak ortaya koymuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ayrımcılık yasağı ile ilgili başvurular

Prof. Dr. Muharrem Kılıç, son zamanlarda gündeme gelen, bekarlara ve öğrencilere ev verilmemesi nedeniyle yaşanan ayrımcılıkla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bireylerin eğitim hakkından yararlanmasının fırsat eşitliği temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın temin ve tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Kılıç, kurumsal tavırlarının, bu konuya ilişkin engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Muharrem Kılıç, TİHEK'e 2020'de yapılan 1363 başvurunun 276'sının ayrımcılık yasağına ilişkin olduğunu, ayrımcılıkla ilgili başvuruların ise 9'unun "medeni hal" temelinde olduğunu kaydetti.

6701 Sayılı Kanun'da, ayrımcılığın 15 ayrı temelde tanımlandığını, bunlardan birinin de "medeni hal" olduğunu belirten Kılıç, TİHEK'in bu durumlarda idari yaptırım yetkisinin bulunduğuna işaret etti.

Başkan Muharrem Kılıç, "Kanunumuzda da ifade edildiği üzere, hem gerçek kişilerin hem kamu kurumlarının, benzer şekilde diğer özel hukuk tüzel kişilerin bu ayrımcılık temellerine ilişkin herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, başvuru üzerine bunu inceleme konusu yapıyoruz ve sonuçlandırıyoruz. Kurumumuzun idari yaptırım yetkisi kapsamında, güncel yıllık değerleme oranlarına göre, bugünkü rakamlar itibariyle 30 bin TL'ye varan idari para cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor." diye konuştu.

Kılıç, Kurumun Ayrımcılıkla Mücadele Birimine 2021'de gelen 59 başvuru dosyasından 6'sının "medeni hale ilişkin ayrımcılık" temelinde olduğunu, bu başvurudan incelemesi tamamlananlardan biri için ihlal olmadığı, iki başvuruda ise ihlal kararı verildiğini bildirdi.

"TİHEK önemli bir görevi icra ediyor"

Açıklamalarında kurumsal sorumluluklarından bahseden TİHEK Başkanı Kılıç, bunlardan birinin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ikincisinin ayrımcılıkla mücadele, üçüncüsünün ise ulusal önleme mekanizması görevi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, yıllık planlamalar doğrultusunda alıkonulma merkezleri, geri gönderme merkezleri, çocuk evleri, sevgi evleri, huzurevleri, cezaevleri, engelli bakım merkezi ve benzeri yerleri haber li ya da haber siz ziyaret ettiklerini aktaran Kılıç, bu yıl 37 ziyaret gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar hedeflerinin 56 ziyaret olduğunu dile getirdi.

Kılıç, bu yerlerde ihlal iddialarının gündeme gelmesi halinde, plansız ziyaretler de yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin son 15 yılda "işkenceye sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde çok önemli adımlar attığını dile getiren Kılıç, buna ilişkin tedbirlerin ve güvencelerin hem mevzuat temelinde hem de uygulama temelinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Muharrem Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle son 5 yıl içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında, ihlal sayısının bu güvence mekanizmasıyla ve olumlu uygulama çerçevesinde düştüğünü, 7 ihlal kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verildiğini görüyoruz. Ama bu ihlal kararlarının da neredeyse tamamının işkence temelinde değil, kötü muamele düzeyinde olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu açıdan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, önemli bir görevi icra ediyor. Diğer uluslararası paydaşlarının yanı sıra ulusal düzeyde buralardaki yaşam koşullarının belli bir sorumluluk ve belli bir yükümlülük çerçevesinde icra edilip edilmediğini denetliyor, inceliyor ve bunu kurul kararıyla raporluyor."

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

 Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

 Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Balotelli Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Vladimir Putin Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:43:47. #1.12#