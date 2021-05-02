Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Arslan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Zorlu mesailerini büyük bir özveriyle sürdüren, etik değerlere bağlı, demokrasinin kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalınan darbe girişimlerinde dahi her zaman millet iradesinden yana tavır koyan tüm...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Zorlu mesailerini büyük bir özveriyle sürdüren, etik değerlere bağlı, demokrasinin kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalınan darbe girişimlerinde dahi her zaman millet iradesinden yana tavır koyan tüm basın mensuplarımızın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında aldığı kararla tüm dünyada 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Basın özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye özelinde Anayasa ile güvence altına alındığını belirten Arslan, basının bireyin ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, haber alma, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunma göreviyle TİHEK'in de önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti.

Arslan, basının demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Ülkemiz koşullarında bu hak, tüm basın mensuplarımıza sunulmaktadır. Basınımız da bu görevi yerine getirirken gerçeklik, güncellik, kamu yararı, özel hayata saygı ve gazetecilik etik değerleri gibi denge unsurlarını da gözetmek durumundadır. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde basın mensuplarımız büyük bir sorumluluk üstlenerek, Kovid-19 salgın sürecinde gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu bilinçlendirmeye gayret etmektedirler. Bu zorlu mesailerini büyük bir özveriyle sürdüren, etik değerlere bağlı, demokrasinin kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalınan darbe girişimlerinde dahi her zaman millet iradesinden yana tavır koyan tüm basın mensuplarımızın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum; kendilerine başarılar diliyorum."

Arslan, basın mensuplarına Türkiye'de insan hak ve hürriyetlerinin daha ileri düzeye ulaşması için gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu